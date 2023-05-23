Yurtdışı seçmen 3 günde oyları katladı

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oylar üçüncü günde 1 milyon 466 bin 452’ye yükseldi.



Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) 28 Mayıs’ta yapılacak seçim için Türkiye’nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen yurtdışında ve gümrüklerde oy kullanıyor. İkinci tur için yurtdışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.



SANDIĞA KOŞTULAR



Yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, 20 Mayıs Cumartesi günü başlayan oy verme işlemlerine rekor ilgi de sürüyor. Yurtdışındaki seçimin üçüncü gününde mesai günü olmasına rağmen gurbetçiler bulundukları ülkelerde sandığa oy vermeye koştular. YSK verilerine göre yurtdışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, üçüncü günde dün saat 22.00 itibarıyla 1 milyon 466 bin 452’ye çıktı. Böylece, üçüncü gün oy veren seçmen sayısı, ilk turda 12 gün boyunca kullanılan geçerli oy sayısına yaklaştı.

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28 Nisan-9 Mayıs arasında yapılan ilk tur cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk dört gününde yurtdışındaki seçmenlerden 644 bin 972’si yurtdışı temsilciliklerde, 52 bin 605’i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577’si oy kullanmıştı.YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1.8 milyon seçmen sandığa giderek, oy kullanmıştı.

2018’İN 4 KATI

Bir önceki seçim olan 2018’de ilk beş günde yurtdışında oy kullanan Seçmen sayısı 328 bin 575’ti. Böylece, ikinci tur seçiminde ilk üç günde oy kullanan seçmen sayısı 2018’e göre ise dörde katlandı.