Yurtdışı sandıklarda 1.2 milyon oy! ‘Evet’ mühürlü oy iddiası

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Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oyların toplamı dün 16.00 itibarıyla 1 milyon 227 bin 230 oldu.Bu arada CHP Yurtdışı Örgütlenme’nin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Avustralya’nın başkenti Sidney’de oy kullanma işlemleri sırasında açılmamış oy pusulasında AK Parti’ye “evet” mührü basıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Partimiz adına Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz” denildi. AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel de Twitter’dan “Biz de bu işin takipçisiyiz, nasıl olduğunun ortaya çıkarılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Ayrıca bu oy pusulasının bu şekilde olduğunu ilk bulan ve tespit eden AK Parti sandık kurulu üyemiz Emine Delialioğlu olup kendisini tebrik ediyorum” dedi.