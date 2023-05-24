Yurtdışı oylarda 4. gün rekoru: 1 milyon 734 bin

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Yurtdışında oy verme işlemi dördüncü günü doldurdu ve bugün sona eriyor. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar gümrüklerde de oy kullanabilecekler.
İLK TUR: 12 GÜNDE 1.8 MİLYON
Yurtdışı seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen için ikinci turda toplam 3 bin 461 sandık kuruldu. oy kullanan seçmen sayısı dün saat 22.00 itibarıyla 1 milyon 733 bin 940’a yükseldi. Sıkışık takvim nedeniyle oy verme süresinin 12 günden 2-5 güne inmesine rağmen yurtdışı oyların 2 milyona yaklaşacağı belirtiliyor. 14 Mayıs’taki ilk turda yurtdışı ve gümrüklerde 12 günde 1 milyon 839 bin 470 seçmen oy kullanmıştı.