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Yurtdışı oylarda 4. gün rekoru: 1 milyon 734 bin

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#Yurtdışı#Oy#Seçmen
Yurtdışı oylarda 4. gün rekoru: 1 milyon 734 bin
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:00

Yurtdışında iki gün olarak belirlenen yerlerde oy verme işlemi tamamlanırken, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanan seçmen sayısı dün saat 22.00 itibarıyla1 milyon 733 bin 940 oldu.

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Yurtdışında oy verme işlemi dördüncü günü doldurdu ve bugün sona eriyor. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar gümrüklerde de oy kullanabilecekler.

Yurtdışı oylarda 4. gün rekoru: 1 milyon 734 bin

İLK TUR: 12 GÜNDE 1.8 MİLYON

Yurtdışı seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen için ikinci turda toplam 3 bin 461 sandık kuruldu. oy kullanan seçmen sayısı dün saat 22.00 itibarıyla 1 milyon 733 bin 940’a yükseldi. Sıkışık takvim nedeniyle oy verme süresinin 12 günden 2-5 güne inmesine rağmen yurtdışı oyların 2 milyona yaklaşacağı belirtiliyor. 14 Mayıs’taki ilk turda yurtdışı ve gümrüklerde 12 günde 1 milyon 839 bin 470 seçmen oy kullanmıştı.

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#Yurtdışı#Oy#Seçmen

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