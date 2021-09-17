‘Yurt sorununu çözemezsem siyaseti bırakırım’

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Kılıçdaroğlu ziyaret kapsamında bir düğün salonunda STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu ve özetle şunları söyledi:

DAVUL ZURNAYLA GÖNDERECEĞİM

“Resmi olmayan rakamlara göre 5-6 milyon göçmen var. Efendim, ‘Para verilirse daha fazla alacağız’. Kimden izin aldın sen arkadaş? Referandum mu yaptın? Bu millete sözüm sözdür, kesin. En geç 2 yıl içinde bütün sığınmacıları davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğim: kararlıyım. Irkçılık yapmadan. Çünkü onların kabahati yok.

BİR YIL İÇİNDE ÇÖZEMEZSEM...

Üniversiteler açıldı, yurt sorunumuz var. 20 yıl değil, bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Böyle bir şey olamaz, yurt sorunu nedir Allah aşkına? Bütün üniversitenin kampuslerinde yaparsınız ikişer, üçer kişilik odalar. Sıcak su, soğuk su, geniş bant internet erişimi. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceği, onlar ne kadar iyi yetişirse, eğitim alırsa Türkiye o kadar büyüyecek. Siz onları pahalı yere mahkûm ediyorsunuz.

KREDİ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ

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Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yapacağımız ilk şey; ilk 6 ayda memleketin rahat bir nefes almasını sağlamak. Esnafın bankalara borcu var. İster bankalardan, ister kredi kooperatiflerinden aldıkları faizlerin tamamını sıfırlayacağız, ana parayı da takside bağlayacağız. Çiftçi için de aynı şey.”

Kılıçdaroğlu daha sonra Lüleburgaz’a geçerek Roman kanaat önderlerinin katıldığı Roman Buluşması’nda konuştu: “Romanlara yönelik eylem planı yaptık. Sorunlar ne? Bir eğitim sorunu. Sağlık sorunu. İstihdam, barınma ciddi bir sorun. Sosyal yardım veya sosyal hizmetlerden yararlanma ciddi bir sorun. Ayrımcılık konusunda ciddi bir sorun var. Bu sorunların çözülmesi lazım. Kararlıyız çözeceğiz.”

ATATÜRK EVİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediyesi tarafından kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde yaptırılan Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Burada partililerce karşılanan Kılıçdaroğlu, Atatürk Evi'ni gezerek Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'na Osmanlıca ve Türkçe Nutuk ile yağlı boya tekniğiyle çizilmiş Atatürk portesi armağan edildi.