Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmen denizin ortasında doğum yaptı

#Göçmen#Kadın#Doğum
Yunanistanın ölüme ittiği göçmen denizin ortasında doğum yaptı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan Kamerun uyruklu hamile Havol Cepta (32), denizin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki kaçaklar Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, doğum yapan anne ile erkek bebeği hastanede tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sabah saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı. Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Havol Capta'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı. Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya getirildi.

Yunanistanın ölüme ittiği göçmen denizin ortasında doğum yaptı

ANNE VE BEBEĞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Havol Capta ile Juvel Capta ismi verilen erkek bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberin Devamı

Yunanistanın ölüme ittiği göçmen denizin ortasında doğum yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göçmen#Kadın#Doğum

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly