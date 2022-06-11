'Yunanistan'ı dinlemediler'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Mustafa Cambaz şahsiyetiyle, duruşuyla temayüz etmiş, dokunduğu her gönülde silinmez izler, güzel hatıralar bırakmış bir kardeşimizdi. 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden yanından bir an olsun ayırmadığı fotoğraf makinesini dahi almadan meydanlara ilk koşan kahramanlar arasındaydı. “Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı” diyerek sokağa fırladığı o gece şehadet şerbetini içen 251 kardeşimizden biri de Mustafa'ydı. Ruhunu bir dolara satmış FETÖ'cü hainler, Mustafa Cambaz kardeşimizi göğsünden 2 kurşunla vurarak şehit ettiler. Mustafa'yla beraber kahramanca düşen 251 insanımız o gece canları pahasına bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi hediye ettiler.

GEREKEN CEVAP VERİLDİ

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Şehitlerimize minnet borcumuzu onların uğruna hayatlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştirerek ödemeyi sürdüreceğiz. İşte dün Efes 2022 tatbikatını yaptık İzmir'de. Ve bunun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar. Bu toplantılarında da Türkiye'yle ilişkiler noktasında ‘bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntılı dönemi atlatalım’ demişler. 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına ‘katılmayın’ diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar. Amerika başta olmak üzere. Bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra da böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla. Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek.”

BATI TRAKYA’NIN GÖZÜ PEK ÇOCUĞU

Mustafa Cambaz 18 Kasım 1963’te Gümülcine’ye bağlı Menetler köyünde doğdu. Batı Trakya Türkleri’nin liderlerinden Dr. Sadık Ahmet’in fikirlerinden çok etkilendi. “Yunan’a askerlik yapmam!” diyerek Gümülcine’deki köyünü terk edip asker kaçağı olarak İstanbul’a geldi. Batı Trakya ve Yunanistan’daki Türkler’e faydalı olabilmek için elinden ne gelirse yapmak istiyordu. İstanbul Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli dergilerde ve gazetelerde neredeyse her konumda çalıştı. Fotoğrafçılık ise özel merakıydı.

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İKİ KURŞUNLA ŞEHİT OLDU

Selçuklu ve Osmanlı mirası eserleri fotoğraflamak ve gelecek nesillere aktarmak için Türkiye’yi il il gezdi. Çektiği fotoğraflar Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Türkiye Ulu Camileri ismiyle bir kitapta toplandı. Yenişafak gazetesi fotomuhabiri Mustafa Cambaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy’deki evinden çıktı. Bu sırada darbeciler Çengelköy Polis Merkezi’ni ele geçirmeye çalışıyorlar, vatandaşlar da engel oluyordu. Darbeciler halkın üzerine ateş açınca, Mustafa Cambaz da göğsünden iki kurşunla vurularak şehit oldu. Cambaz Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

5 BİN FOTOĞRAF YARIŞTI

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Mustafa Cambaz’ın adını yaşatmak için düzenlenen fotoğraf yarışmasına 5 bini aşkın fotoğraf gönderildi. 17 Kasım 2021-17 Ocak 2022 tarihleri arasında gönderilen fotoğraflar 3 kategoride seçildi. Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer aldı.