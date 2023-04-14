Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: İki ülke arasında gerilim istemiyoruz

Haberin Devamı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Paskalya Bayramı katılmak için Gökçeada'ya geldi. Bakan Dendias ilk olarak Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti. Bakan Dendias daha sonra Gökçeada Metropolithanesi’nde Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile bir araya gelerek gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dendias, son dönemde Türk ve Yunan ilişkilerinin iyi gitmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "İki ülke arasında gerilim ve tansiyon istemiyoruz. Bu ikili ilişkilerin iyilik boyutunda sürmesini istiyoruz ve diliyoruz. Bu durum Patrikhane için de öyle. Biz daha güzel adımlar atılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Patrik Bartholomeos ise Türkiye- Yunanistan arasındaki olumlu gelişmelerden mutlu olduklarını belirterek, iki ülke arasında gerilim istemediklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından Bakan Dendias ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. Bakan Dendias, buradaki ziyaretinin ardından Zeytinliköy'deki Özel Gökçeada Rum İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Dendias, okul çıkışında ise Gökçeada'ya 11 yıl sonra bir Dışişleri Bakanı geldiğini belirterek, "Biz çok mutluyuz. Okulu da ziyaret ettik. 60 çocuğumuz bulunuyor burada. Umarız bir sonraki Dışişleri Bakanı'nın buraya ziyaretinde bu sayı 120 olacak. Biz bu durumdan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Ardından Gökçeada’yı Koruma, Yardımlaşma, Geliştirme ve Yaşatma Derneği’ni ziyaret eden Bakan Dendias, Tepeköy'de Agridia Kilisesi'ndeki Fener Rum Patriği I. Bartholomeos yönettiği Paskalya Yortusu ayinine katıldı.