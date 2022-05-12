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Yunan Cumhurbaşkanı’ndan sıcak mesaj: Komşu komşuya muhtaçtır

#Yunanistan#Katerina Sakelaropulu#Ege
Yunan Cumhurbaşkanı’ndan sıcak mesaj: Komşu komşuya muhtaçtır

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, ülkesinin, Ege’de 1947 Paris Antlaşması’na aykırı şekilde silahlandırdığı Simi (Sömbeki), Herke (Halki) ve İlyaki (Tilos) adalarını ziyareti sırasında Türkiye’ye “Komşu komşuya muhtaçtır” mesajı yolladı.

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Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Nazi döneminde Almanya’nın, Onikiadalar’ı müttefiklere teslim ettiği protokolün imzalanmasının 77’nci yıldönümü nedeniyle Simi, Herke ve İlyaki adalarını ziyaret etti. Sömbeki’de şeref kıtası tarafından karşılanan Sakelaropulu ‘Kasos’ adlı savaş gemisini teftiş etti. Herke’de de gözetleme kulesindeki Yunan askerleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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SAKİN VE ZOR DÖNEMLER

Sakelaropulu, ziyaret sırasında Yunan devlet televizyonu ERT’ye verdiği demecinde, “Türkiye ile komşuyuz ve öyle kalacağız. Komşu, komşuya muhtaçtır. İlişkilerimizin sakin olduğu çok uzun dönemler yaşadık. Buna karşı çok zor dönemler de oldu. Yunanistan diyalog istediğini söylemekle çok iyi ediyor” dedi. Sakelaropulu ayrıca, “Her çağdaş demokratik ülkede silahlı kuvvetlerin rolü gerekli savunmayı yapmaktır. Dilerim bu hiçbir zaman gerekmez. Son dönemlerde fazla önemli olmayan vesilelerle (2020 Oruç Reis krizi) silahlı kuvvetlerimizin hazırlılık durumunu gördük. Ülkemiz emin ellerdedir” diye konuştu.

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#Yunanistan#Katerina Sakelaropulu#Ege

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