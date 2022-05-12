‘Türkiye’ye F-16 silahları için onay verin’

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderlerinden Türkiye’nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesini istedi.



GAYRİ RESMİ BAŞVURU



Wall Street Journal Gazetesi’ndeki habere göre, Ankara’nın Ukrayna savaşında oynadığı rol, Washington ile yıpranan bağların onarılmasına yardımcı olurken ileride F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışını da mümkün hale getirebilir. ABD’li yetkililer, Ankara’ya savaş uçağı satma konusunda Kongre üyeleri ile temaslarını sürdürürken, Biden yönetiminin Kongre liderlerine gayriresmi başvuruda bulunarak Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarının yenilenmesi için gelişmiş silah ve teçhizatın satışına onay talep ettiği belirtildi.

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GELİŞMİŞ TEÇHİZATLAR

Silah satışının, Türk F-16’ları için füzeler, radar ve elektronik sistemleri kapsadığı ifade edildi. Konuyla ilgili ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayanarak verilen bilgiye göre, silah satışı anlaşmasında AIM-9 Sidewinder füzelerinin AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer ekipmanların satışının Türkiye’ye 400 milyon dolardan fazlaya mal olması bekleniyor.ABD yönetiminin Türkiye’ye füze satışıyla ilgili talebiyle aynı zamanda Ankara’ya olası 40 adet F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili de nabız yoklamaya çalıştığı kaydedildi. Kongre’den olumlu bir dönüş olması halinde Biden yönetiminin füze satışı için Kongre’den resmen onay talep etmesi bekleniyor.

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