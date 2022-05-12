Dış politikada 2 hazırlık

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1- UKRAYNA’DA GÜVENLİK GARANTİSİ BAŞLIĞI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar devam ederken müzakereler de sürdürülüyor. Müzakerelerde ateşkesin sağlanmasının yanı sıra güvenlik garantilerinin verilmesi de masadaki en kritik başlıklar olarak öne çıkıyor. Bir yandan da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle sürdürdüğü diplomatik temaslar olmak üzere Türkiye’nin yürüttüğü arka kapı diplomasisine hız kazandırılması öngörülüyor. Sahadaki durumun kötüleşmesiyle birlikte diplomatik çabaların zorlaştığına dikkat çeken kaynaklar, güvenlik garantileri için P5+1 ülkeleriyle temasların da sürdüğüne dikkat çektiler. Garantör olarak adı geçen ülkelerin henüz taraflara sunduğu bir teklifin olmadığına vurgu yapan kaynaklar, “Görüşülen başka bazı konular da var. BM’nin insani temas grubu konusunda teklifi var. Önümüzdeki günlerde bu konuda görüşmeler devam edebilir. Teknik düzeyde BM-Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında toplantılar olabilir” bilgisini verdiler.

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2- MISIR’LA BAKAN DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

Mısır ile Türkiye’nin yeni dönem kapsamında görüşme takvimine ilişkin de bilgi veren kaynaklar, “Önce bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşme olacak, bakan düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeler olabilir” dediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mısır ile ilişkiler konusunda diplomasi mesajı vererek, “Mısır ve İsrail ile ilişkiler noktasında da tabii bölgede Türkiye olarak belirleyici bir ülke konumunda olmamız hasebiyle ipleri tamamen koparmamız bize bir şey kazandırmaz. Bizim yaklaşım tarzımız her zaman şu; bir iplik düzeyinde de olsa bağı koparmayacaksın, o bağı tutacaksın ki bir gün bu ilişki size lazım olabilir. Biz de bu anlayışla aramızdaki bu bağları koparmayalım istiyoruz” demişti.