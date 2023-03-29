Yüksekova’da 4 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ele geçirildi

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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “28 Mart 2023 günü Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve bölgede yapılan arama/tarama faaliyetinde; 1 adet 14.5 mm KPWT (Doçka), 1 adet Doçka yedek namlusu, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 960 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar fişeği, 51 adet Kalaşnikof fişeği, 8 adet Kalaşnikof şarjörü, 21 adet 10’lu 14,5 mm KPWT mayonu, 1 adet Yaesu FT817 sabit telsiz, 1 Adet 6’lı güneş paneli, muhtelif sayıda ilaç ve şırınga, kan durdurucu yapışkanlı bant ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” denildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından Hakkari İli Yüksekova İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda bölgede yapılan Arama/Tarama faaliyetinde; 4 terörist etkisiz hale getirilerek; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/A2YZ7ZrPuY— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) March 29, 2023