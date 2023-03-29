Yüksekova’da 4 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ele geçirildi

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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “28 Mart 2023 günü Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve bölgede yapılan arama/tarama faaliyetinde; 1 adet 14.5 mm KPWT (Doçka), 1 adet Doçka yedek namlusu, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 960 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar fişeği, 51 adet Kalaşnikof fişeği, 8 adet Kalaşnikof şarjörü, 21 adet 10’lu 14,5 mm KPWT mayonu, 1 adet Yaesu FT817 sabit telsiz, 1 Adet 6’lı güneş paneli, muhtelif sayıda ilaç ve şırınga, kan durdurucu yapışkanlı bant ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” denildi.