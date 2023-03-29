Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu ile İnce uzlaşacak mı? Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı: Toplantıdan sonraki 48 saat çok daha önemli

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Muharrem İnce
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 11:42

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi bugün saat 17.00'de ziyaret edecek. Peki Kılıçdaroğlu, İnce'ye ne teklif edecek, İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilecek mi? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında son kulis bilgilerini aktardı. Canova, "Toplantı öncesi arka kapı diplomasisi oldu ama 'Toplantıdan sonraki 48 saat çok daha önemli' deniyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Muharrem İnce'in görüşmesi bugün. Peki Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesindenbeklenti ne? Kılıçdaroğlu, İnce'ye ne teklif edecek? İnce çekilecek mi?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında son kulis bilgilerini aktardı...

Kılıçdaroğlu ne teklif edecek? En çok merak edilen bu ama sonrasındaki 48 saat önemli olacak. Kılıçdaroğlu ne götürecek veya karşı taraf ne talep edecekten ziyade, bugün toplantının hangi atmosferde gerçekleşeceği ve toplantı sonrası iki taraftan yansıyacak hava önemli olacak. Toplantı öncesi arka kapı diplomasisi oldu ama 'Toplantıdan sonraki 48 saat çok daha önemli' deniyor.

"UZLAŞMA OLURSA BİR BİRLEŞMEYE DOĞRU GİDİLECEK"

CHP cephesinden edindiği izlenime göre; eğer liderler anlaşırsa kurmayları hızlı bir çalışmayla 48 saat içinde yeni bir işbirliği, uzlaşma, hatta belki birleşme noktasında gayret sarf edecek. Bu sağlanırsa Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarının kesinleşeceği 31 Mart'tan önce adaylıktan çekilmesi söz konusu olabilir. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecekKılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecekHaberi görüntüle

Yani bugün her iki lider birbirlerini dinleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir teklif var. Muharrem İnce bir öneri getirir mi ne söyler ona göre de şekillenecek. Ama görünen o ki uzlaşma sağlanırsa bir birleşmeye doğru gidilecek.

Günlerdir hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Muharrem İnce'ye uzlaşın yönünde telkinler var. İnce'ye Cumhur İttifakı'nın karşısında bir olumsuzluğa yol açacak davranışlarda bulunmaması yönünde özellikle görüş bildiriliyor. Kılıçdaroğlu'na da çok sayıda aracının uzlaştırma talebi ile gittiği biliniyor.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye 4 adaylı tabloda seçimin ikinci tura kalma ihtimalinden söz edip bunun riskler barındırdığını anlatması, 'Güç birliğine gidersek 1. turda kazanabiliriz' demesi de bekleniyor. Dediğim gibi birleşme dahil iş birliğine dönük seçenekler uzlaşırlarsa gündeme gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Muharrem İnce

BAKMADAN GEÇME!

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık