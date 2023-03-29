Kılıçdaroğlu ile İnce uzlaşacak mı? Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı: Toplantıdan sonraki 48 saat çok daha önemli

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Muharrem İnce'in görüşmesi bugün. Peki Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesindenbeklenti ne? Kılıçdaroğlu, İnce'ye ne teklif edecek? İnce çekilecek mi?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında son kulis bilgilerini aktardı...

Kılıçdaroğlu ne teklif edecek? En çok merak edilen bu ama sonrasındaki 48 saat önemli olacak. Kılıçdaroğlu ne götürecek veya karşı taraf ne talep edecekten ziyade, bugün toplantının hangi atmosferde gerçekleşeceği ve toplantı sonrası iki taraftan yansıyacak hava önemli olacak. Toplantı öncesi arka kapı diplomasisi oldu ama 'Toplantıdan sonraki 48 saat çok daha önemli' deniyor.

"UZLAŞMA OLURSA BİR BİRLEŞMEYE DOĞRU GİDİLECEK"

CHP cephesinden edindiği izlenime göre; eğer liderler anlaşırsa kurmayları hızlı bir çalışmayla 48 saat içinde yeni bir işbirliği, uzlaşma, hatta belki birleşme noktasında gayret sarf edecek. Bu sağlanırsa Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarının kesinleşeceği 31 Mart'tan önce adaylıktan çekilmesi söz konusu olabilir.

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Yani bugün her iki lider birbirlerini dinleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir teklif var. Muharrem İnce bir öneri getirir mi ne söyler ona göre de şekillenecek. Ama görünen o ki uzlaşma sağlanırsa bir birleşmeye doğru gidilecek.

Günlerdir hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Muharrem İnce'ye uzlaşın yönünde telkinler var. İnce'ye Cumhur İttifakı'nın karşısında bir olumsuzluğa yol açacak davranışlarda bulunmaması yönünde özellikle görüş bildiriliyor. Kılıçdaroğlu'na da çok sayıda aracının uzlaştırma talebi ile gittiği biliniyor.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye 4 adaylı tabloda seçimin ikinci tura kalma ihtimalinden söz edip bunun riskler barındırdığını anlatması, 'Güç birliğine gidersek 1. turda kazanabiliriz' demesi de bekleniyor. Dediğim gibi birleşme dahil iş birliğine dönük seçenekler uzlaşırlarsa gündeme gelecek.