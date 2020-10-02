MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı
GeriGündem Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:12 |  Son Güncelleme:

Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı
Abone Olgoogle-news

Yükseköğretim Kurumları Sınavı milli sporcu yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihler alınıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS kılavuzuna göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için bugünden itibaren 9 Ekim saat 23.59'a kadar tercih yapabilecek. 

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin; "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle