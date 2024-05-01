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Yüksek lisans mülakatında kalp krizi ile hayatını kaybetmişti... ODTÜ'lü Teoman Mehmet Arslan' acı veda

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#Ankara#ODTÜ#Üniversite
Yüksek lisans mülakatında kalp krizi ile hayatını kaybetmişti... ODTÜlü Teoman Mehmet Arslan acı veda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 13:52

Ankara'daki evinden online olarak katıldığı Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği görüşmede kalp krizi geçiren ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, memleketi Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Ankara’da yaşayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Antalya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın torunu Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için Zoom üzerinden mülakata girdiği online görüşme esnasında heyecanlanarak fenalaştı.

Görüşme yaptığı hocanın durumu ODTÜ’ye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan’ın cenazesi, memleketi Antalya’ya getirildi. Gencin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekerli Mezarlığı’nda defnedildi.

Yüksek lisans mülakatında kalp krizi ile hayatını kaybetmişti... ODTÜlü Teoman Mehmet Arslan acı veda

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Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine Arslan’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Defin işlemleri sırasında gözyaşlarına boğulan Arslan’ın ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı.

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#Ankara#ODTÜ#Üniversite

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