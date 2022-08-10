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'YSK'da olmayan bilgiler elimizde' açıklaması... İçişleri'nden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kaynağı kamuoyuna açıklayın

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#İçişleri Bakanlığı#Kemal Kılıçdaroğlu#YSK
YSKda olmayan bilgiler elimizde açıklaması... İçişlerinden CHP lideri Kılıçdaroğluna çağrı: Kaynağı kamuoyuna açıklayın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 19:55

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan bilgiler bizde var" sözleri hakkında paylaşımda bulundu. Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun bu bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiğini belirtirken, aksi takdirde suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir.

Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajda "...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok..." ifadeleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek duyulmuştur.

* 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33. maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiği yer almaktadır. Anılan kanunun 47. maddesinde ise seçmen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtilmekte ve işlemler bu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.

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* Seçmen kütükleri, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşılmaktadır.

* İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK'yı ve bilgi güvenliği, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü hedef göstererek zan altında bırakmıştır.

* Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan çağrıda bulunuyoruz!

1- YSK'nın elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangi ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız.

2- Eğer bahsettiğiniz konu, YSK'nin her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz.

3- Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça "fişlenmesi" anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

YSKda olmayan bilgiler elimizde açıklaması... İçişlerinden CHP lideri Kılıçdaroğluna çağrı: Kaynağı kamuoyuna açıklayın

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#İçişleri Bakanlığı#Kemal Kılıçdaroğlu#YSK

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