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YSK Başkanı resmen ilan etti: Erdoğan yüzde 52.14 oy aldı

Güncelleme Tarihi:

#YSK#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ahmet Yener
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 22:39

YSK Başkanı Ahmet Yener, 2. tur cumhurbaşkanı seçim sonucuna ilişkin açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52.14 oy aldı. Sisteme girilmeyen oy oranının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarına verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüştür ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği görülmüştür" dedi.

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YSK Başkanı Yener'in açıklamasından satır başları şöyle;

Yurt içinde 192 bin 214 an itibariyle 191 bin 758 sandık açılmış olup sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 51.91, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 48,09 oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5 bin 657 sandıktan 4 bin 486 sandığı açıldığı açılma oranının 88.14 olduğu görüşmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında yüzde 59.80 Kılıçdaroğlu'nun 44.20 oy aldığı görülmüştür.

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Genel toplamı sonucunda sandık açılma 197 bin 781 bin sandıktan 196 bin 744'ünün açıldığı ve sandık açılma oranının yüzde 94.43 olduğu görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.14, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 47.86 oy aldığı görülmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 513 bin 587, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüştür. İki aday arasında 2 milyon 153 bin 473 fark olduğu görülmüştür.

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"RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİR"

Sisteme girilmeyen oy oranının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarına verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği görülmüştür.

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#YSK#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ahmet Yener

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