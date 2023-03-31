YSK itirazları reddetti

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Seçim takvimine göre dün cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından karara bağlanmasının son günüydü. YSK, bu kapsamda dün saat 15.00’te toplandı. YSK’nın aldığı kararları Başkan Yener satırbaşları ile şöyle açıkladı:

İTİRAZLAR GELMİŞTİ

“Seçim takvimine göre geçici cumhurbaşkanı adayları ilan edilmişti. Çarşamba günü ve bugün yapılan itirazlar Kurulumuzca değerlendirilmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçici adaylarına itirazlarda bulunuldu. Cumhurbaşkanı adayı olmayacakları savunulmuştu.

ÜÇ ADAYA DA VİZE

Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın 77 (Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi maddesi) 101 (Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimi maddesi) 106 (Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar) ve 116 (Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi maddesi) ile 6271 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 3 (Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması), 6 (Seçilme yeterliği), 8 (Siyasi partilerce aday gösterilme) ve 8a (Seçmenler tarafından aday gösterilme maddesi) birlikte değerlendirilmiş ve her üç aday yönünden itirazlar oybirliği ile reddedilmiştir.

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KESİN ADAY LİSTESİ

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan’ın isimleri kesin aday listesinde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderilecektir.”

MİLLET İTTİFAKI ADI TAMAM

YSK Başkanı, “Millet Partisi’nin, Millet İttifakı’nın kendi partilerinin adını kullanmaması için yaptığı itiraz değerlendirildi. Oyçokluğuyla, altı parti tarafından oluşturulan ittifakın Millet İttifakı ismini kullanmaması yönündeki talebinin reddine karar verildi” dedi.