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YSK deprem bölgesine gidiyor

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#Yüksek Seçim Kurulu#Deprem#Seçim
YSK deprem bölgesine gidiyor
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden oluşan 5 kişilik heyet bugünden itibaren deprem bölgesine gidecek. Deprem bölgesinde 11 ili gezecek olan heyet, hem ilçe seçim kurullarını ziyaret edecek hem de çadır ve konteynerkentleri gezecek.

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YSK üyeleri bölgede seçim güvenliği ve deprem bölgesinde seçimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları inceleyecek.

Heyet, seçimin nasıl bir düzen içerisinde yapılabileceğini, nerelere, nasıl sandık kurulacağını tespit edecek. Daha sonra bu doğrultuda bir rapor hazırlanacak ve rapor kurulda değerlendirilecek. Daha önce tespit edilen eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmalar yerinde görülecek.

Varsa seçim öncesi son eksikler tespit edilerekhızla giderilmeleri sağlanacak.

YSK HEYETİ RAPOR VERMİŞTİ

YSK daha önce de depremden etkilenen illere heyet göndererek, incelemelerde bulunmuştu. YSK heyeti, 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni ve 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine dair rapor vermişti. Bu kapsamda, bölgede seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli araç ve gereçlerin teminine başlanmıştı. 

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#Yüksek Seçim Kurulu#Deprem#Seçim

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