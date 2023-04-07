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YSK, CHP'nin başvurusunu işleme almadı

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#YSK#CHP#Protokol
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 18:13

YSK, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girmesi için ittifak protokolünde yapılan değişikliği işleme almadı.

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Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girmesi için ittifak protokolünde yapılan değişiklik YSK’ya resmen bildirilmişti. YSK, CHP'nin başvurusunu işleme almadı. CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın konuyla ilgili aktardıkları şöyle; 

"Ek açıklama ile protokolde bir değişikliğe gidilmişti. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'den konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. 2839 sayılı Milletvekili seçim kanuna göre seçime katılma yeterliliği gösteren siyasi partinin seçime katılmaması halinde kendisinin üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvaffakatı alınarak başka bir siyasi partiden listeye girebilir.Recep Özel aynı zamanda özellikle bu durumun ittifak bozuluyor görüntüsü vermemek için yapıldığını ifade etti. 9'un da listeler açıklandığında diğer partiler liste açıklamadığı bu şekilde seçime gidilebilir"

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ÖZEL: NE YAPIYOR BUNLAR?

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda "YSK ‘ya müracaat ediyorlar; ittifaktan çekilme süresini geçirmişler, protokolde değişiklik yapmıyoruz diyorlar, İttifak içerisinde logomuzla yer almayacağız diyorlar, YSK’ da yapılacak bir işlem yok diye karar veriyor. Ya ne yapıyor bunlar!" dedi. 

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#YSK#CHP#Protokol

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