Yozgat’taki otobüs faciasında acı detay... 12 kişi hayatını kaybetmişti

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Sivas’tan İstanbul’a dönerken Yozgat Sorgun’da otobüsün kazasında hayatını kaybeden Hakan Hasgül’ün komşusu acısını dile getirdi. Hasgül’ün Sivas’a kendi aracıyla gittiği orada ev almak için aracını sattığı otobüsle dönerken kazada eşi Züleyha Hasgül ve küçük çocuğu Eymen Kadir Hasgül’le birlikte öldüğü öğrenildi. Hakan Hasgül’ün aynı otobüste olan 2 çocuğunun ise tedavilerine devam ediliyor. Hakan Hasgül’ün 1 buçuk yıl önce ölen babasının yanında Kayabaşı’nda mezar satın aldığı da öğrenildi.

Hasgül ailesinin komşusu Mehmet Özbek kazayı haberlerden öğrendiğini ifade ederek, “Kazayı haber kanallarından öğrendik. Öğrendikten sonra çok üzüldük. Çok değerli bir arkadaşımız komşumuzdur Hakan. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

ACI DETAYI KOMŞUSU ANLATTI

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Kendi özel arabasıyla gidiyor. Orada arabasını satıp 2 katlı ev alıyor. İstanbul dönüşünde uçak bileti de bulamadığı için otobüsle dönüyor. Ben Diyarbakırlıyım kendisi de Sivaslıydı. İstanbul’a geldiğimizden beri kapı komşumdu. 2 aile gibiydik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yıllarca beraber çalıştık. Benim 2 kardeşim vardı onlar da kaza da vefat ettiler onlarla da beraber çalışıyorlardı. Hatta 1 ay önce düğünüme geldiğinde trafik kazasında ölen ‘Nuri ile Mustafa’yı unutmuyorum çok özledim’ demişti” dedi.

OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 12 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada; İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.

Adem Tatlısu...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat'taki OTOBÜS kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otobüsün yaptığı kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 14 ambulans ile hastanelere nakledilip, tedavi altına alınmıştır. 18 kişinin tedavisi devam etmektedir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" dedi.