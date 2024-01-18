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Yozgat'ta inşaat işçisi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp bankaya öyle girdi

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#Yozgat#Ayakkabı#Banka
Yozgatta inşaat işçisi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp bankaya öyle girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 11:07

Yozgat’ta bir inşaat işçisi, banka şubesine yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarıda bırakıp çoraplarıyla girdi.

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Yozgat merkezde bir inşaatta işçi olarak çalışan Soner Keskin, sabah saatlerinde işlem yapmak için banka şubesine gitti. Çalıştığı inşaattan direkt bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak çoraplarıyla içeriye girdi. Keskin, banka şubesinde işlemini gerçekleştirdikten sonra ayakkabılarını giyerek işinin başına döndü.

Yozgatta inşaat işçisi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp bankaya öyle girdi

Banka çalışanlarına zahmet vermemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardığını belirten inşaat işçisi Keskin, “Ayakkabılarım çamur olduğu için ve bankayı kirletmemek için ayakkabılarımı çıkardım. Başka insanlara da zahmet vermemek için çıkardım. Ben de emekçiyim emekçi insanın halini anladığım için ayakkabılarımı çıkardım” dedi.

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#Yozgat#Ayakkabı#Banka

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