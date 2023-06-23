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Yollarda bayram yoğunluğu başladı

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Bayram Yoğunluğu#Trafik Yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 20:44

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için bugün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu. 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik kontrol noktalarında jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

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Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı

Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI

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43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de ulaşım normal seyrinde ilerliyor. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda akıcı yoğunluk gözleniyor.

Trafik ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri trafik kontrol noktalarında denetimler yapıyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Araç trafiğini akıcı ilerlemesi için de bölgedeki kavşaklar kara yolları tarafından geçici olarak kapatıldı. Yarından itibaren ise trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı

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#Kurban Bayramı#Bayram Yoğunluğu#Trafik Yoğunluğu

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