Yol kenarında unutulan çantadan tabanca çıktı

Bir inşaatta çalışan işçiler iftara gittikleri sırada, yol kenarında 2 çanta gördü. İftar dönüşünde de çantaların aynı yerde olduğunu fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çantaları açtı. Unutulduğu düşünülen çantaların içinden 1 tabanca ile 3 şarjör ile havalı çivi tabancası bulundu. Ekipler, daha sonra tabancanın üzerindeki seri numarasından ruhsat sahibine ulaşarak durumu silahın sahibine haber verdi. Silah sahibi de akşam üzeri dalgınlıkla yanında bulunan 2 çantayı yol kenarında unuttuğunu ifade etti. Ekipler, bulunan 2 çantayı sahibine teslim edilmek üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezine götürdü.

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