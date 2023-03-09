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YÖK'ten YKS duyurusu! Adaylar için 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf kararı

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#YKS#YÖK#Sınav
YÖKten YKS duyurusu Adaylar için 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 13:14

YÖK, üniversite adaylarının 17-18 Haziran'da yapılacak YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi. YÖK'ün konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

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YÖK, 17-18 Haziran 2023'te yapılacak YKS'ye gireceklerin 12'nci sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulması kararı aldı. Karar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne bildirilerek uygulamaya konuldu. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin sadece bölgedeki öğrencileri değil tüm Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine dikkat çekildi.

Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapılarak kararın alındığı belirtilip, "Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

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Kurulumuz Kanun’un kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12'nci sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS’de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur" denildi.

 

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