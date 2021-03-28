‘Yoksulluk envanteri çıkarıyoruz’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün ilk olarak Hadımköy’deki İSTON A.Ş. fabrikası ve Halk Ekmek fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan ile Emine Gülizar Emecan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Gazetecilerin Halk Ekmek ile ilgili sorusu üzerine ilk olarak Ekrem İmamoğlu, “1 liraya ekmek satılıyor Halk Ekmek tarafından. Neredeyse 2 katından daha fazlaya fırınlarda satılıyor. Fırınların maliyetlerle uğraştığını, buğday, un, maya fiyatının da ne kadar artış gösterdiğini biliyoruz” dedi.

‘HALKIN DA UCUZ EKMEĞE İHTİYACI VAR’

Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: “Her İstanbullunun evine helal ekmek girmeli. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ekrem Başkan da bu konuda elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi amaç fırıncılar ile bir rekabet içine girmek değil. Onlar da kazansın, onlar da esnaf. Ama halk da kazansın. Halkın da ucuz ekmeğe ihtiyacı var. Hayat çok pahalı. Özellikle yoksulluk envanteri de yapıyor belediye başkanlarımız. Yoksulların ağırlıklı bulunduğu yer İstanbul. 1 milyonun üzerinde yoksul hane var. O hanelere ekmek girmesi lazım. Ekrem Bey görevini yapıyor, görevinde başarılı. Hepinizin huzurunda da sayın başkanımıza teşekkür ediyorum.” Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ziyaretin ardından çevredeki esnafla da sohbet etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatının yeniden başlama törenine de katıldı. Butona basarak temele harç döken CHP lideri, İstanbul’u ‘Küçük Türkiye’ olarak tanımladı ve “Türkiye’yi bölgesindeki sorunlarından arındırıp görkemli, güvenilir ve saygınlığı giderek artan bir ülke haline getireceğiz” dedi.

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