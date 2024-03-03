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Yoksul ülkenin zengin Kralı Belek’te

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#Esvatini#Mswati#Belek
Yoksul ülkenin zengin Kralı Belek’te
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Esvatini’nin zengin kralı 3. Mswati (Esvati), Belek’te düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda ilgi odağı oldu. 15 eşi ve 36 çocuğu bulunan 3. Mswati’ye eşlik eden diplomatlar, toplantı aralarında krallarını diz çökerek bilgilendirdi.

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EN zengin 15 devlet başkanı arasında yer alan Afrika ülkesi Esvatini Kralı 3. Mswati, 38 yıldır iktidarda bulunuyor. Lüks yaşamıyla zaman zaman ülkesinde de eleştirilen kral, gösterişli partileriyle tanınıyor. Amerikalı R&B sanatçısı Erykah Badu, Kral 3. Mswati’nin 46’ncı doğum gününde sahne aldı. Kral Mswati geleneksel kıyafetleri ve asasıyla da dikkat çekiyor.

62 LÜKS ARACI VAR

Kral, Afrika’nın en zengin kraliyet ailelerinden birinden geliyor. 3. Mswati, devletten yıllık 50 milyon dolarlık maaş alıyor. Şeker rafinerisi, içki fabrikaları, otel zincirlerinin sahibi ve büyük bir yatırım holdingi yönetiyor. Mswati’nin 62 adet Maybach lüks otomobili de bulunuyor.

Yoksul ülkenin zengin Kralı Belek’te

15 eşi 36 çocuğu var

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YOKSULLUK ORANI YÜKSEK

Esvatini’de siyasi parti kurulması yasak. Kral, kabine üyeleri, yargı atama yetkisine sahip ve bu özellikle dünyanın son mutlak hükûmdarlardan biri olarak kabul ediliyor. Ülke nüfusunun yüzde 65’inden fazlası günde 1.25 doların altında gelirle geçiniyor, işsizlik ise yüzde 40 düzeyinde. 82 yıl tahtta kalan Kral 2. Sobhuza’nın oğlu Kral Msawati’nin
15 eşi var. Babasının 125 eşi olmuştu.

ASLAN KRAL 3. MSWATİ

-Esvatini Kralı 3. Mswati, 1986’dan beri tahtta.

-2018’de Swaziland olarak bilinen ülkenin adını Esvatini olarak değiştirdi.

-Kral 3. Mswati, “Ngwenyama” ya da “Aslan” olarak da biliniyor.

-Esvatini, denize kıyısı olmayan ve ABD’nin New Jersey eyaletinden küçük bir ülke.

-HIV/AİDS’in oransal olarak en çok görüldüğü ülke.

-Erkeklerin ortalama yaşam süresi 54, kadınların ise 60.

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#Esvatini#Mswati#Belek

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