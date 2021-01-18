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GeriGündem YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 YÖKDİL başvuru tarihleri
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Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 YÖKDİL başvuru tarihleri

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YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 YÖKDİL başvuru tarihleri
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, her yıl yabancı dil puanı almak isteyen adaylar için farklı dillerde yapılan YÖKDİL sınavının başvuru takvimi ve sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, 2021 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 YÖKDİL sınavı, yabancı dil puanını belgelemek isteyen adaylar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Söz konusu sınava katılım planlayan vatandaşlar, başvuru tarihleri için araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021 YÖKDİL takvimi...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 5-15 Şubat 2021 tariheri arasında alınacak.

Sınav için belirlenen geç başvuru günü ise 24 Şubat 2021

2021'DE DÜZENLENCEK TÜM YÖKDİL SINAVLARINA DAİR BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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