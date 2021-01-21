YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 YÖKDİL başvuru takvimi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, her yıl yabancı dil puanı almak isteyen adaylar için farklı dillerde yapılan YÖKDİL sınavının başvuru takvimi ve sınav tarihi merak konusu oldu. İşte, 2021 YÖKDİL takvimi...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 5-15 Şubat 2021 tariheri arasında alınacak.

Sınav için belirlenen geç başvuru günü ise 24 Şubat 2021

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