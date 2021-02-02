YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2021 başvuru tarihi için geri sayım

YÖKDİL’in ne zaman yapılacağı açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YÖKDİL 2021 yılında 28 Mart’ta yapılacak. Başvurular ise şubat ayında başlayacak. Adaylar 5 Şubat tarihinden itibaren işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLIYOR

YÖKDİL başvuruları 05.02.2021 tarihinde başlayacak ve 15.02.2021 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta yapılacak.