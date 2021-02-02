YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2021 başvuru tarihi için geri sayım
YÖKDİL başvuruları için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları şubat ayında alınacak. Adayların HES kodu bilgisini de sisteme girmeleri gerekiyor. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
YÖKDİL’in ne zaman yapılacağı açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YÖKDİL 2021 yılında 28 Mart’ta yapılacak. Başvurular ise şubat ayında başlayacak. Adaylar 5 Şubat tarihinden itibaren işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLIYOR
YÖKDİL başvuruları 05.02.2021 tarihinde başlayacak ve 15.02.2021 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta yapılacak.
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