YÖKDİL başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 YÖKDİL tarihleri
Alana özgü tek yabancı dil sınavı niteliğinde olan YÖKDİL'in uygulanacak 2020 etapları için başvuru süreci bekleniyor. YÖKDİL'e akademik kariyer hedefleyen kişilerin yanı sıra yabancı dil seviyelerini belgelemek isteyen vatandaşlar katılım sağlıyor. Peki, YÖKDİL başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 YÖKDİL sınavları ne zaman?
Yabancı dil bilgisini resmiyete dökmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavları bu yıl ÖSYM tarafından uygulanacak. İşte, 2020 YÖKDİL sınav takvimi...
Yılda 2 kez ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınav programıyla beraber YÖKDİL 1 başvuruları 16 Ocak tarihinde sona erdi. Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak, 3 saat sürecek.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; YÖKDİL/2 başvuruları 17-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 13 Eylül 2020'de uygulanacak. Bu sınavın geç başvuru günü ise 11 Ağustos 2020 olarak belirlendi.
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