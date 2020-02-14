YÖKDİL 2020 ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

Yılda 2 kez ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavının ilki mart ayında gerçekleşecek. Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavına kısa süre kala, sınav giriş belgesi de adayların gündeminde yer aldı. Peki, YÖKDİL sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 2020 ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YÖKDİL Sımavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.

YÖKDİL NE ZAMAN?

Yılda 2 kez ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınav programıyla beraber YÖKDİL 1 başvuruları 16 Ocak tarihinde sona erdi. Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak, 3 saat sürecek.

YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.