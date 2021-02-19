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DHA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

YÖK Başkanı Saraç'ın acı kaybı

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YÖK Başkanı Saraç'ın acı kaybı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç, hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet Emin Saraç'ın hayatını kaybettiğini duyurarak baş sağlığı diledi. Koca'nın mesajı şöyle: "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun."

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