YÖK Başkanı duyurdu: 34 yaşını geçmiş kadınlara devlet üniversitelerinde kontenjan

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YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle duyurmak isterim ki bu yıl ilk kez devlet üniversitelerimizde merkezi yerleştirme ile 34 yaşını tamamlamış kadınlar için kontenjan sağlıyoruz. Geçmiş yıllarda yükseköğretime erişim konusunda engelleri olan veya okumak istediği, başarabildiği halde yükseköğretim alamayan 34 yaş üstü kadınlarımıza üniversite kapısını açacak bu projenin hayırlı olmasını dilerim.