MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYÖK, 4 üniversiteye rektör ataması yapılacağını duyurdu
GeriGündem YÖK, 4 üniversiteye rektör ataması yapılacağını duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 18:19 | Son Güncelleme:

YÖK, 4 üniversiteye rektör ataması yapılacağını duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YÖK, 4 üniversiteye rektör ataması yapılacağını duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 4 üniversiteye rektör adayı başvurularının 13 Ağustos'a kadar yapılacağını açıkladı.

YÖK, aralarında YÖK Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Erol Özvar'dan boşalan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör adayı belirleyecek. Adayların, 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunması gerekiyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi