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Yoğun kar ve kuvvetli yağmur geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen, 8 ilin ismini sayarak uyardı: Dikkat edilmeli

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Kar
Yoğun kar ve kuvvetli yağmur geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen, 8 ilin ismini sayarak uyardı: Dikkat edilmeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 09:23

Yurdun geniş kesiminde hakim olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcak ve güneşli hava yerini yağışlara bırakıyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, tarih vererek Ege, Marmara ve Akdeniz için kuvvetli yağmur uyarısında bulunurken, Anadolu'da da yoğun kar yağışı görüleceğini açıkladı. Şen, 8 ilin ismini vererek "Risk var... Dikkat edilmeli" dedi.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, kuvvetli yağmur ve kar yağışına işaret etti. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Pazar, İç Anadolu Orta ve Batı Karadeniz'de yağmur var. Diğer bölgelerde yağış yok.

Salı günü Ege, Marmara'nın güney ve batısı. Batı Akdeniz'e gelecek kuvvetli yağmur, su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın, Antalya'da risk var

ANADOLU'DA YOĞUN KAR

Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'ya yoğun kar yağışı görünüyor. Perşembe günü sıcaklıkların tüm yurtta düşmesiyle Özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurtta hava durumu şu şekilde: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yoğun kar ve kuvvetli yağmur geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen, 8 ilin ismini sayarak uyardı: Dikkat edilmeli

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Kar

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