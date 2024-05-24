YKS’de sınav yerleri belli oldu

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adayların ilgili sınavlara girecekleri bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebiliyor.

8 Haziran’da uygulanacak TYT saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. 9 Haziran’da yapılacak AYT saat 10.15’te başlayacak ve adaylara sınav için 180 dakika verilecek. Saat 15.45’te başlayacak YDT için ise adayların 120 dakika süresi olacak. Adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.

TERCİH KILAVUZU TEMMUZDA

- Adaylar YKS sonuçları doğrultusunda ÖSYM’nin açıklayacağı program kontenjan ve koşullarına göre tercih işlemlerini yapabilecek. Adaylar, ‘2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.