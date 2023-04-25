Deprem bölgesinde YKS'ye girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacak

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu sene Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023 YKS'ye rekor başvuru yapıldı. YKS'nin 1'inci oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 kişi, 2'nci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 kişi ve 3'üncü oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 335 bin 786 üniversite adayı başvuru yaptı. Toplamda 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda uygulanacak olan sınavda 1 milyon 97 bin 82 görevli yer alacak ve sınavlarda görev alan personellere her bir sınav için ayrı ödeme yapılacak.

'SINAVA YÖNELİK ÇOK TİTİZ ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu seneki sınav için yapılan başvurularda tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirterek, "Yaklaşık 3,5 milyon bireyin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz. ÖSYM olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. 3,5 milyon kardeşimizin gayretini, emeğini emanetimiz olarak görüyor, bu emanete halel gelmemesi için çabalıyoruz. Dünyada benzeri olmayan bu organizasyonun hazırlık aşamasını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Sınav uygulamasını da 17-18 Haziran tarihlerinde yapacağız" dedi.

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sınav görevlilerinin, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden başvuruda bulunan akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları arasından uygun kriterlere sahip olan kişilerden seçildiğini kaydeden Prof. Dr. Ersoy, YKS uygulamasında görev almak isteyen kişilerin GİS üzerinden başvuru yapabileceğini ifade etti. Ersoy, afet bölgesinde yapılacak YKS uygulamasında ise 171 bin 82 görevlinin sahada olacağını belirterek, "YKS'de sorumluluk üstlenecek olan görevlilerimize şimdiden teşekkür ediyor, sınava girecek adaylara başarılar diliyorum. Deprem afeti sonrasında bölgede çok detaylı inceleme yaptık. Paydaş kuruluşlarımızla değerlendirmeler gerçekleştirdik ve uygulayacağımız sınava yönelik kararlar aldık. OHAL kapsamına alınan illerde sınava girecek olan adaylardan sınav ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için hep birlikte seferberlik halindeyiz" ifadelerini kullandı.