YKS’de 2. geç başvuru hakkı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışındaki üniversiteden mezun olup Türkiye’den denklik almak isteyecek öğrencilerin bundan böyle üniversiteye başlamadan önce YKS’ye girmelerini şart koşan bir karar aldı. Karara göre lise eğitimlerini Türkiye’de tamamlayan ancak yurtdışında lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler arasından 15 Mart’tan sonra kayıt yaptıranların, mezuniyet sonrası denklik alabilmesi için YKS’ye girmiş olması şartı getirildi. Ancak YKS için normal başvuru döneminin 26 Şubat’ta, birinci geç başvuru döneminin ise 7 Mart’ta sona ermesi bu yıl yurtdışında bir üniversiteyi tercih edecek öğrenci ve velilerinde endişe yaratmıştı. Yurtdışında okuyacağı için YKS başvurusu yapmamış olan öğrencilerin mağduriyetinin ortadan kaldırılması için ikinci bir geç başvuru dönemi açıldı. Başvurular 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapılabilecek. 1-26 Şubat veya 5-7 Mart arasında başvuru yapanlardan ise yeniden başvuru alınmayacak.