YKS tercihinde 7 hata uyarısı

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih süreci 8 Ağustos’ta sona erecek. Bu son günler özellikle kararsız adaylar için daha da stresli olabiliyor. Tercih listesi oluşturmayı son günlere bırakan adayların sakin kalmaları gerektiğini belirten Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi, son gün ÖSYM’nin sisteminde yoğunluk oluşabilir” diyerek, tercih sırasında en çok yapılan 7 hatayı şöyle sıraladı:

1- AYRINTILI ARAŞTIRMA YAPIN: Üniversiteler ve bölümler ayrıntılı bir biçimde araştırılmadan tercih yapılmamalı.

2- ÖZEL KOŞULLARI OKUYUN: ÖSYM’nin internetten yayınladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu incelenmediği için yükseköğretim programlarının özel koşulları da okunmuyor. Dolayısıyla özel koşul gerektiren bölümlerle ilgili sıklıkla hata yapılabiliyor.

Haberin Devamı

Cihan Yeşilyurt

3- PUANA GÖRE TERCİH YAPMAYIN: Bazı adaylar başarı sırasına göre değil de puana göre tercih yapılacağını sanıyor. Oysa adayların yükseköğretim programlarının başarı sıralarını dikkate almaları gerekiyor. Adayların birçoğu hangi durumda ‘Ortaöğretim Başarı Puanı’nın kırılacağını da bilmiyor.

4- İSTEK SIRASINA GÖRE TERCİH YAPIN: Tercihler istek sırasına göre değil, yüksek başarı sırasından düşük başarı sırasına doğru sıralanabiliyor. İstek sırasına uygun tercih yapmamak üniversite adayının daha fazla istediği bir programa yerleşmesine engel olabiliyor.

5- YATAY VEYA DİKEY GEÇİŞE GÜVENMEYİN: Bu oldukça zor bir uygulama. Yatay ya da dikey geçişlerde üniversitelerin kontenjanları az ve puanları yüksek olabiliyor. Daha sonra yatay ya da dikey geçiş yapma düşüncesiyle tercih yapılmamalı.

6- PROGRAMIN YILINA TAKILMAYIN: Üniversite programları genellikle 2 ya da 4 yıllık oluyor. Özellikle 2 yıllık programlara karşı bir önyargı var ama buna takılmamak gerekiyor. Tüm bölümlerin toplumsal olarak bir karşılığı var. Hatta 2 yıllık olan bazı bölümlere toplumsal olarak daha fazla ihtiyaç duyabiliyoruz.

Haberin Devamı

7- EK YERLEŞTİRME YANILGISINA DÜŞMEYİN: Bazı adaylar, ‘Genel yerleştirmede yüksek yerleri tercih edeyim de şayet yerleşemezsem ek yerleştirmede şansımı kullanabilirim’ diye düşünüyor. Ancak ek yerleştirme, pazar kurulup satış yapıldıktan sonra tezgâhta kalan ürünlerden oluşuyor. Yani ek yerleştirmede adayları cezbetme olasılığı daha düşük olan bölümler kalıyor.

EN GÖZDE BÖLÜMLER

- Uzmanların gözlemine göre bu yıl tercihlerde öne çıkan bölümler şunlar:

- SAYISAL: Geçen yıla benzer şekilde bilgisayar, elektrik-elektronik, yazılım ve endüstri mühendislikleri, tıp ve diş hekimliği daha çok öne çıktı.

Haberin Devamı

- EŞİT AĞIRLIK: Yönetim bilişim sitemleri, hukuk, psikoloji, işletme ve iktisat geçmiş yıllarda olduğu gibi en çok tercih edilen programlar oldu.

- SÖZEL: Sözel puan türünde ise yine adayların sosyal medya üzerinden rahat ve gezerek para kazanacaklarını düşündükleri yeni medya alanındaki bölümlere de tercihlerde sıklıkla yer verildi.