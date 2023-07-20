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YKS sonuçları açıklandı... İşte tercih tarihleri

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#YKS#Sınav#Sonuç
YKS sonuçları açıklandı... İşte tercih tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:02

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

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3.5 milyon kişiyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları ÖSYM'nin sitesine yüklendi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ersoy, tercih tarihlerinin ise 27 Temmuz 2023 - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Ersoy, Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi; Harun DURAK  Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde), Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar (Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi -Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır (Kabataş Erkek Lisesi - İstanbul) olduğunu açıkladı.

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Ersoy "3 milyon 500 bin üzerinde aday başvurmuştur. Herhangi bir soru iptali veya cevap değişikliği bulunmamaktadır" dedi.

YKS sonuçları için https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9689 linki kullanılarak sorgulama yapılabiliyor.

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#YKS#Sınav#Sonuç