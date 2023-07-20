Gözler Merkez’in ikinci adımında

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Piyasanın faiz artırım beklentisi ise 250 ila 350 baz puan arasında değişiyor.

KARAR 14.00’TE

Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından yapılan ilk PPK toplantısında politika faizi genel beklentinin alt bandında yüzde 8.5’ten yüzde 15’e çıkarılmıştı. PPK sonrası yapılan yazılı açıklamada sıkılaştırma sürecinin başladığı belirtilmişti. Bugün yapılacak toplantıda da “kademeli” yaklaşım tarzının devamının geleceği tahmin ediliyor.

Karar saat 14.00’te yazılı olarak açıklanacak. Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) CEEMEA Araştırma Birimi Müdürü Uğraş Ülkü, TCMB’nin önümüzdeki toplantıda politika faizini 250 baz puan artıracağını öngördü. Piyasada genel beklenti politika faizinin yüzde 17.5 ila 18.5 aralığında bir noktaya çıkarılacağı yönünde yoğunlaşıyor.

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SIRADA 27 TEMMUZ VAR

PPK kararının ardından 27 Temmuz tarihinde yılın üçüncü enflasyon raporu yayımlanacak. Hem enflasyon tahmini hem de Hafize Gaye Erkan’ın vereceği mesajlar açısından düzenlenecek toplantı, piyasa tarafından takip edilecek.