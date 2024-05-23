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ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2024-YKS giriş belgeleri erişime açıldı. 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2'nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3'üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır" denildi.

Ayrıca, 2024-YKS 1'inci Oturum TYT ve 2'nci Oturum AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, 2024-YKS 3'üncü Oturum YDT için adayların saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı.