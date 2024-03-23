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YKS başvurularını kaçıranlara geç başvuru hakkı

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#YKS#Başvuru#YÖK
YKS başvurularını kaçıranlara geç başvuru hakkı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 11:19

YÖK'ten yapılan açıklamada "YKS başvurularını kaçıran adaylara 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanındı" denildi.

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YÖK’ten 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 YKS başvurularına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak" ifadeleri kullanıldı.

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#YKS#Başvuru#YÖK

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