Yine İsveç yine skandal! Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK iltisaklı grubun İsveç'in başkenti Stokholm'de gerçekleştirdiği propaganda faaliyeti hakkından açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Stokholm’de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz.

İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz."