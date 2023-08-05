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Yine İsveç yine skandal! Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#PKK#Stokholm
Yine İsveç yine skandal Dışişleri Bakanlığından tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 22:51

Terör örgütü PKK iltisaklı grubun Stokholm'de propaganda faaliyetinde bulunmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "PKK iltisaklı bir grubun örgüt sembolleriyle propaganda yapmasına ve Cumhurbaşkanı'mıza yönelik çirkin eyleme müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakanlık, açıklamasında İsveç’in verdiği taahhüdü de hatırlattı.

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Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK iltisaklı grubun İsveç'in başkenti Stokholm'de gerçekleştirdiği propaganda faaliyeti hakkından açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Stokholm’de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz.

İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz."

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#Dışişleri Bakanlığı#PKK#Stokholm

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