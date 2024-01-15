Yine Elmalı Belediyesi yine skandal: Türbedeki Tac-ı Şerifi atık deposuna attılar

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İlçe sakinleri ve kamu kurumu yetkililerinin ifadesine başvuran uzmanlar, ilçe müftüsünün de yardımıyla siyah ince ip ve özel örgü tekniği ile dokunan Tac-ı Şerif’i belediyenin fen işleri dairesine ait atık plastik deposunda buldu. Tac-ı Şerif’in yol bariyer sistemlerinin istiflendiği bölümdeki kolilerin üzerinde bulunduğunu açıklayan Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Manevi değeri çok büyük olan Tacı-Şerif’e çöpe atılmak üzereyken tutanakla el koyduk” dedi.

TOZLU-NEMLİ DEPODA 3 YIL

Karabayram, şöyle devam etti: “Sinan-ı Ümmi 1657 yılında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Biz de gönül insanı, aşk insanı, tasavvufçu, ömrünü inanç ruhu ile adamış ve memleket sevdalısı bu güzel insanın kabrini yeniden hayat bulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Biz böyle bir hassasiyet gösterirken Tac-ı Şerif’in tozlu, nemli bir depoda 3 yılı aşkın süre tutulduğunu görmek hepimizi üzdü. Üstelik Tac-ı şerif restorasyondan önce teslim alınırken tutanak bile düzenlenmemiş. Tac-ı soran dernek üyeleri ve bölge halkı da hep oyalanmış.”

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Gözden Kaçmasın Bir restorasyon faciası daha: Osmanlı camisine yağlı boya Haberi görüntüle

TÜRBEDE SERGİLENECEK



Antalya Vali Yardımcısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Yalçın Sezgin ise ilgili kurumlara yönelik hazırladığı resmi yazıda; depoda bulunarak teslim alınan Tacı-ı Şerif’in gerekli konservasyon ve koruma işlemleri sonrasında Sinan-ı Ümmi Külliyesi Camii ve Türbesi’nde sergileneceğini vurguladı.

TARİHİ YOK ETMİŞLERDİ!

Osmanlı dönemine ait 1’inci grup korunması gerekli ‘taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescil edilen Akçay Camisi de Elmalı Belediyesi tarafından yapılan izinsiz tadilat çalışmasıyla geri dönülmez şekilde tahrip edilmişti. Şikâyet üzerine ortaya çıkan tadilat skandalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun camide yaptığı detaylı inceleme ve hazırlanan raporla belgelenmiş, raporda şu ayrıntılara yer verilmişti: “Camiye ait şadırvan tamamen yıkılarak yenisi yapılmış, cami iç duvarındaki kalem işleri ve ahşap tavandaki motiflerin üzeri yağlı boya ile kapatılmış. Dış cepheye boya yapılarak caminin rengi (yeşilden-kahverengiye) değiştirilmiş. Camiye ait bahçede peyzaj düzenlemesi yapılmış, dönemin izlerini taşıyan pencereler ahşap görünümlü PVC ile değiştirilmiştir. Cami içindeki duvar ve tavan PVC lambri ile kaplanmış, yine dönemin özelliklerini taşıyan ana giriş kapısı PVC kapı ile değiştirilmiştir.”