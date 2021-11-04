Yıllarca sigortasız çalıştırıldı, fatura 4 okul müdürüne kesildi

Haberin Devamı

İncirliova ilçesindeki Hürriyet İlkokulu'nda, 1999-2013 yılları arasında Okul Aile Birliği'nin destekleriyle 14 yıl hizmetli olarak görev yapan Kader Edgü, daha sonra işten çıkarıldı. Edgü, görev yaptığı dönemlerde sigortasız çalıştırıldığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla 2015 yılında Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Dava 2019 Kasım'da sonuçlandı. Mahkeme Kader Edgü'nün çalıştığı yıllarda hak ettiği 3 bin 960 gün sigorta priminin tutarı olan 47 bin 600 liranın İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödenmesine karar verdi. Edgü, primleri ödendikten sonra 2020 yılı Ocak ayında emekliye ayrıldı. Kader Edgü'ye SGK primi olarak ödenen miktar, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen Sayıştay müfettişlerince sorgulandı. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, o yıllarda okul müdürü olarak görev yapan Remzi Çomakçı'ya 21 bin 830 lira, Mustafa Akbudak'a 5 bin 727 lira, Aydın Sarıbaş'a 6 bin 752 lira ve Nazım Çağırıcı'ya 13 bin 291 lira olmak üzere toplamda 47 bin 600 liralık fatura kesip ödeme emri gönderdi.

6 yıl önce emekliye ayrılan dönemin okul müdürü Mustafa Akbudak (63), "16 yıl önce atanmış olduğum Hürriyet İlkokulu'nda okul müdürü olarak 1,5 yıl görev yaptım. Müdürlüğüm esnasında benden önceki okul müdürü döneminde öğrenci velileri tarafından görevlendirilen bir hizmetli okulda çalışıyordu. Hizmetlinin ücretini de velilerin kendi aralarında topladıkları paralarla ödendi. Daha sonra başka okula geçtim ve 2015 yılında emekliye ayrıldım. Emekli olduktan 6 yıl sonra görev yaptığım okulda hizmetli kadının sigorta primlerini ödemediğim için hakkımda soruşturma açıldı ve müfettişlere ifade verdim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1,5 yıl görev süremde hizmetlinin 5 bin 700 lira tutan SGK priminin benden tahsil edilmesi istendi. Ağırıma giden konu, devleti zarara uğrattığım iddiasıdır. 35 yıl devlete hizmet ettim. Hiçbir zaman devletimi zarara uğratmadım. Kendimden fedakarlık yaptım" dedi.Başlattığı hukuk mücadelesini kazanan Kader Edgü ise, “14 yıl sigortasız hizmetli olarak çalıştığım Hürriyet İlkokulu'ndaki işime son verilince hakkımı aramak için dava açtım. 5 yıl süren davayı kazandım ve hak ettiğim 3 bin 960 günlük sigorta primin ödenmesini sağladım. Bu sayede emekli olabildim. Gerçekten okula çok katkım oldu. Okulun sobasını, kaloriferini yaktım. Bahçedeki ağaçlarını budadım. Erkek işlerini bile yaptığım oldu. Ancak son anda bana sırt çevirdiler" dedi.