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Yerli ve milli radar Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ilk kez Manisa'da kullanıldı

#Manisa#TSK#Jandarma

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, kritik görevler için cihaz ve sistemler sağlayan şirketin geliştirdiği Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), ilk defa Manisa'da kullanılmaya başlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca Manisa-Menemen yolunda hem araç üzerinde hem de seyyar olarak kullanılan yerli ve milli radar ile aynı anda 4 şeritteki onlarca araç eş zamanlı takip edilebiliyor.

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Şirket mühendislerince yerli olarak geliştirilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, ilk defa Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca kullanılmaya başlandı. Manisa-Menemen yolundaki trafik uygulama noktasında hem araç hem de seyyar olarak kurulan radar ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri, her bir araç için tespit edilebiliyor.

Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan yerli ve milli radar ile aynı anda onlarca araç, 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlalleri ayrı ayrı oluşturabiliyor.

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'TÜM ARAÇLARI TESPİT EDEBİLİYORUZ'

Yağmurlu, karlı ve sisli havada gece- gündüz kullanılabilen radarın kendilerine kolaylık sağlayacağını belirten İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, "Yerli ve milli radarımızı ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli radarımızı diğer radarlardan ayıran özelliği; diğer radarlarımız 1 aracı tespit ederken, bu radarımız 4 şeritli yollardaki tüm hız ihlali yapan araçları tespit edebiliyoruz. Gece görüşü için ayrı aparatlara ihtiyacımız vardı, yeni radarımızda gece görüşü bütünleştirildi. Radarımızı yağmurlu, karlı ve sisli havada gece ve gündüz kullanabiliyoruz. Hem araçta hem de seyyar olarak kullanabiliyoruz. 4 şeritli yollardaki tüm araçların hızını, cinsini ve hangi şeridi kullandıklarını bildirmesi bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı araçlarımızın yanında seyyar olarak kurmamız sürücülerde yakalanma duygusunu üst düzeye çıkaracaktır. Yerli ve milli olması bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

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Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süreyya Doğan da Manisa-Menemen yolu üzerindeki trafik uygulama noktasına gelerek, yerli ve milli radarda incelemelerde bulundu.

Yerli ve milli radar Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ilk kez Manisada kullanıldı

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#Manisa#TSK#Jandarma

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