Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisa'da kullanıldı

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, kritik görevler için cihaz ve sistemler sağlayan şirketin geliştirdiği Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), ilk defa Manisa'da kullanılmaya başlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca Manisa-Menemen yolunda hem araç üzerinde hem de seyyar olarak kullanılan yerli ve milli radar ile aynı anda 4 şeritteki onlarca araç eş zamanlı takip edilebiliyor.