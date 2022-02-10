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Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisa'da kullanıldı

#Medar Mobil Hız Tespit Sistemi#Radar#Manisa

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, kritik görevler için cihaz ve sistemler sağlayan şirketin geliştirdiği Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), ilk defa Manisa'da kullanılmaya başlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca Manisa-Menemen yolunda hem araç üzerinde hem de seyyar olarak kullanılan yerli ve milli radar ile aynı anda 4 şeritteki onlarca araç eş zamanlı takip edilebiliyor.

1/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
2/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
3/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
4/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
5/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
6/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
7/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
8/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
9/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
10/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
11/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
12/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
13/13Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ilk kez Manisada kullanıldı
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#Medar Mobil Hız Tespit Sistemi#Radar#Manisa