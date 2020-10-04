Yerli aşıda yeni aşama: İnsanlı denemeye geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün, Tekirdağ’daki Koçak Farma Tesisleri’nde, COVID-19’a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alan Koca, 13 yerli aşı çalışmasından 3’ünde insanlı deneme aşamasına geçilmesinin haberini de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a videokonferansla verdi: “Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. COVID-19 ile ilgili Türkiye’de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan Bakanlığımız tarafından desteklenen, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın üzerinde çalıştığı aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum.”

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Çalışmada 10 hayvana virüs verildiğini, 9 hayvan için de kontrol grubu oluşturulduğunu söyleyen Koca, iki hafta sonra aşı yapılan 10 hayvanda virüse rağmen bir ölüm olmadığını, akciğerlerinde de virüsün tespit edilmediğini kaydetti.

Koca ayrıca, Özdarendeli’nin çalıştığı ikinci aşı ile Koçak Farma’da üçüncü inaktif aşının da insan deneyi safhasına geldiğinin bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Koca’dan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, “Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Hastalarımızın sayısını düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz” dedi.

Koca, Twitter’dan ise “Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmaları sürürüyor. 5’i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Türkiye’nin gücü bilimde” mesajını paylaştı.