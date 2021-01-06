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ANKARA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Yerli aşıda Faz 3 Nisan'da’

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‘Yerli aşıda Faz 3 Nisan'da’
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıların geldiği son durumun değerlendirildiği toplantının ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“Ülkemizde geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayımız bulunmaktadır. Şu an 3 inaktif aşı adayımız, insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız ise Faz 2 insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için Nisan ayında Faz 3 insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz 1 insan deneyleri aşamasındadır. Bir aşı adayımız Faz II safhasında, 6 aşı adayımız da Faz I çalışması aşamasına geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza 3 inaktif aşı adayımız insan deneyleri için izin müracaatı yapmıştır. Dünyada da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. ” 

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